FRANKFURT (Dow Jones)--Für 2017 sollten sich die Aktionäre der Deutschen Bank hinsichtlich der Dividende keine allzu großen Hoffnungen machen. "Wir haben bisher nicht viel mehr versprochen als das, was wir eine 'nominale Dividende' genannt haben" sagte Vorstandschef John Cryan auf der Bilanzpressekonferenz. "Dabei ist in den vergangenen Jahren offen gesagt nicht viel herumgekommen." Auch jetzt werde er keine Hinweise geben, die eine bedeutende Dividende signalisieren würden.

Die Bank hatte für vergangenes Jahr 11 Cent je Aktie in Aussicht gestellt nach 19 Cent für 2015 und 2016 zusammen. In allen drei Jahren hat die Bank jeweils teils erhebliche Verluste geschrieben.

Das erklärte Ziel der Bank ist es, 2018 wieder einen Gewinn zu erzielen. Auch soll es dann wieder eine "marktgerechte" Dividende geben, die dem Ergebnis Rechnung trägt. "Man muss erst einen Gewinn je Aktie erwirtschaften, bevor man ihn an die Aktionäre in Form einer Dividende verteilen kann", so Cryan.

Der Aufsichtsrat der Bank trifft sich im März. Dann wird es voraussichtlich einen Dividendenvorschlag für 2017 geben.

