Innogames profitiert vom Super Bowl. Dank Werbung im Umfeld setzte Deutschlands größter Spielehersteller eine Million Euro am Tag um.

Sportveranstaltungen erzielen hohe Medienreichweite. Entsprechend sind Events wie der Super Bowl bevorzugte Einsatzgebiete für Werbekampagnen. Wer als Werbetreibender tatsächlich während des größten einzelnen Sportereignisses der Welt einen Spot schalten will, muss dafür ordentlich investieren. 30 Sekunden Sendezeit kosten beim Endspiel der US-Footballliga NFL rund fünf Millionen Dollar. Geld, das meist lohnend investiert ist: Mehr als 110 Millionen US-Amerikaner verfolgen den Super Bowl in der Regel, weltweit sind es nahezu eine Milliarde Zuschauer.

Neben den klassischen Branchen wie Autohersteller, Brauereien und Nahrungs- und Getränkeproduzenten engagieren sich verstärkt Elektronikunternehmen und Videospielschmieden. Für die Mobilspiele "Clash of Champions", "Mobile Strike" oder "Game of War" zahlten sich die teuren Spots, allesamt eingebettet in kostspielige Werbekampagnen und getragen von Stars wie Arnold Schwarzenegger, nachhaltig aus. Das Fachmagazin "Wired" verzeichnete im Nachgang der Ausstrahlung stark steigende Downloadzahlen.

Die Spielehersteller liefern sich im hart umkämpften Wachstumsmarkt "Mobile Gaming" Duelle um die Freizeit von Smartphone- und Tablet-Nutzern - und wollen dabei vom Werbeumfeld Super Bowl profitieren. Dazu zählt ...

