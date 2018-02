Die IG Metall wirbt bis zuletzt für den Job-Pakt für die Stahlfusion bei Thyssen-Krupp. Noch könnte der mühsam erkämpfte Deal scheitern.

Drei Wochen lang haben sie diskutiert und das Für und Wider abgewogen. Noch läuft die Abstimmung, doch um 24 Uhr werden die Wahlurnen geschlossen. Am kommenden Montag wird ausgezählt und das Ergebnis verkündet: Dann steht fest, ob die Stahlwerker von Thyssen-Krupp die kurz vor Weihnachten erzielte Vereinbarung zur Standort- und Jobsicherung im Falle einer Fusion mit Konkurrent Tata billigen - oder eben nicht. Derzeit deutet Einiges auf eine Zustimmung hin.

Noch immer gibt es allerdings in den 13 Werken des Konzerns Ressentiments gegen den Plan von Konzernchef Heinrich Hiesinger, aus Thyssen-Krupp Steel Europe und Tata Steel Europe den zweitgrößten Stahlhersteller Europas nach Weltmarktführer Arcelor-Mittal zu formen. Dabei können sich die Zusicherungen, die Betriebsrat und IG Metall nach zähen Verhandlungen mit dem Management Ende Dezember ausgehandelt haben und die in einen Tarifvertrag einmünden sollen, sehen lassen.

Das gilt insbesondere für den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für neun Jahre und Investitionszusagen für die deutschen Standorte von jährlich mindestens 400 Millionen Euro. Die Tarifkommission der IG Metall hatte sich nach gefundenem Kompromiss für eine Annahme des Verhandlungsergebnisses ausgesprochen.

Die Grundstimmung bei vielen Stahlkochern war bis zuletzt positiv: "Das gibt uns Planungssicherheit", war an vielen Standorten zu hören. Was einem positiven Votum helfen könnte, ist das vergleichsweise hohe Durchschnittsalter in vielen Thyssen-Krupp-Stahlwerken. ...

