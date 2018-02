Wien - Franklin Templeton Investments baut sein Emerging-Markets-Aktien-Team um und hat sich dazu einen neuen Mann an Bord geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Manraj S. Sekhon werde als Chief Investment Officer (CIO) alle Emerging-Markets-Aktienteams leiten und damit knapp 50 Milliarden US-Dollar verantworten. Er bringe für seine neue Position mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung mit und sei zuletzt CIO von Fullerton Fund Management, einem in Singapur ansässigen Vermögensverwalter gewesen. Sekhon werde Franklin Templeton am 19. Februar 2018 beitreten und seinen Sitz in Singapur haben. Er werde an Stephen Dover, Leiter Aktien von Franklin Templeton Investments, berichten.

