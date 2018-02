Berlin - In festverzinsliche Wertpapiere (im Fachjargon Renten genannt) hat fast jeder Bundesbürger Geld angelegt, meist über den "Umweg" von Lebens- oder Rentenversicherungen, die überwiegend in solche Papiere investieren, so die Experten der F&V Fondscenter AG.Früher hätten bei den Privatanlegern auch Bundesschatzbriefe und Sparbriefe eine große Rolle gespielt. Weil es einerseits für sichere Euro-Rentenpapiere praktisch keine Zinsen mehr gebe aber andererseits festverzinsliche Wertpapiere trotzdem in fast allen Depots eine wichtige Rolle spielen sollten, gelte es nach Alternativen zu suchen.

