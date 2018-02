Der DAX verliert an Boden, Bitcoin stürzt ab und die Zinsen steigen. Was braut sich da gerade am Markt zusammen? Marktexperte Chris Zwermann von Zwermann Financial mit seiner wöchentlichen Analyse. Beim DAX sei die Marke von 12.700 Punkten entscheidend, so Zwermann im Interview mit Der Aktionär TV. Tauche der DAX darunter, könne es noch deutlich weiter abwärts gehen, halte die Marke, sei ein neuer Anstieg ab da möglich. Mehr dazu und zur Korrelation von Bitcoin und dem Dow Jones finden Sie im vollständigen Interview.