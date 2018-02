Wie bereits kommuniziert, sah sich der Steinhoff-Konzern (ISIN: NL0011375019) in den Wochen nach bekannt werden des Bilanzskandals damit konfrontiert,

dass einige Kreditgeber und Finanziers ihre Kreditlinie eingefroren oder die Rückführung gefordert zu haben. Der Fokus des Managements lag daher auf der Sicherung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der relevanten Einzelbereiche.

Aufbauend auf den jüngsten Maßnahmen zur Stabilisierung des Konzerns in den kommenden Monaten, ist es dem aktuellen Management ein zentrales Anliegen, die strategischen Optionen des Konzerns zu identifizieren, zu berücksichtigen und gemeinsam mit den Gläubigern einen Plan zur finanziellen Entschuldung des Steinhoff-Konzerns voranzutreiben. Im Rahmen dieses Prozesses und in Bezug auf die Bekanntmachung vom 18. Januar 2018, in der die Gesellschaft erwähnte, dass sie gerne einen Verzichtsprozess einleiten würde, wird die Konzernleitung in Kürze empfehlen diesem Verzicht Folge zu leisten.

Ziel der Verzichts-Vorschläge ist es, für den Konzern weiterhin eine gesicherte Stabilität bis zum 30. Juni 2018 ...

