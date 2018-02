Avanti Communications Group plc ("Avanti"), ein führender Anbieter von Satellitendatenkommunikationsdiensten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), hat eine Partnerschaft mit der Globalen Bildungspartnerschaft (GPE) vereinbart, einer internationalen Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kindern in Entwicklungsländern den Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung zu gewährleisten. Avanti hat zugesagt, 1.000 Schulen im ländlichen Afrika über den neuen High-Throughput-Satellit-Satelliten HYLAS 4 im Ka-Band mit Breitband zu versorgen.

Durch HYLAS 4, der im März 2018 startet, können abgelegene und marginalisierte Schulen in Afrika für rund 10 Dollar pro Tag auf das Internet zugreifen, um Zugang zu eLearning und digitalen Möglichkeiten zu erhalten.

Die Verbindungen werden über ECO ("Every Community Online") von Avanti bereitgestellt, das Schulen und umliegende Gemeinden mit WLAN versorgt. Gemeindemitglieder können die mobile Zahlungs-App für ECO herunterladen und Mikrozahlungen für Breitbandgutschriften vornehmen, die in Datenvolumen umgewandelt werden und Gemeinden im ländlichen Afrika durch die Internetanbindung transformieren können.

Avanti ist eines der ersten vier Unternehmen, die sich verpflichtet haben, die Bildungssysteme zu verbessern und erschwinglich zu machen, um Kindern in Entwicklungsländern in den nächsten drei Jahren den Zugang zu Bildungsangeboten zu ermöglichen.

Der Satellit HYLAS 4 wird zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Heimanwender, Unternehmen, Mobilfunkbetreiber und Regierungen in Afrika südlich der Sahara bereitstellen.

Graham Peters, Managing Director von Avanti Government Solutions, sagte: "Avanti ist der Meinung, dass alle Kinder das Recht auf Bildung und eine digitale Zukunft haben und durch unsere Partnerschaft mit The Global Coalition of Education können wir Schulen in ganz Afrika über unseren Satelliten HYLAS 4 einen Internetzugang zur Verfügung stellen, mit dem Schulkinder und Lehrer auf die neuesten verfügbaren eEducation- und digitalen Möglichkeiten zugreifen können."

Mehr über HYLAS 4 und Avanti Services erfahren Sie hier www.avantiplc.com/hylas4

