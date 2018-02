BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutschen haben im Januar deutlich mehr Autos gekauft als im Vorjahresmonat. Gut 269 000 Wagen wurden neu zugelassen, was einem Plus von etwa zwölf Prozent entspricht, wie der Verband der Automobilindustrie am Freitag in Berlin mitteilte. "Der Jahresstart ist gelungen", sagte Verbandspräsident Matthias Wissmann. Er geht aber nicht davon aus, dass die Zuwächse so hoch bleiben wie im Januar. Aus dem Inland kamen neun Prozent mehr Aufträge, aus dem Ausland vier Prozent. Nur noch jeder dritte Neuwagen in Deutschland hatte im Januar einen Dieselmotor; der Anteil sinkt wegen des Abgasskandals seit Monaten./bf/DP/mis

