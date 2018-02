Das Institut der Uniklinik Aachen fühlt sich getäuscht. Für die Wissenschaftler seien die wahren Ziele der EUGT nicht ersichtlich gewesen. Künftig wollen sie sich genauer mit dem Geldgeber auseinandersetzen.

Ein durch Versuche mit dem Reizgas Stickoxid an Menschen in die Kritik geratenes Institut der Uniklinik RWTH Aachen sieht sich von der Autoindustrie hinters Licht geführt. Die von Volkswagen, Daimler, BMW und Bosch ins Leben gerufene Organisation EUGT habe den Eindruck eines seriösen Forschungsförderers gemacht, der in seiner Satzung hehre Ziele verfolge, sagte Institutsleiter Thomas Kraus am Freitag während einer im Internet übertragenen Pressekonferenz in Aachen. Es sei für die Wissenschaftler damals nicht ersichtlich gewesen, dass die Studie für unlautere Zwecke verwendet werden sollte. "Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht den Eindruck, dass EUGT damit Schindluder treiben würde."

Als er später festgestellt habe, wie sich der Forschungsverein im Dieselskandal verhalten habe, sei er kritischer geworden, räumte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...