BERLIN (Dow Jones)--Daimler, Volkswagen und BMW zahlen nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums 250 Millionen Euro in den Fonds "Sofortprogramm Saubere Luft" ein. Das sei das Ergebnis von Gesprächen mit den drei Vorstandsvorsitzenden, erklärte Minister Christian Schmidt (CSU) am Freitag in Berlin. Der Beitrag der Automobilhersteller an der Finanzierung von Maßnahmen für bessere Luft in den Innenstädten war auf dem "Nationalen Forum Diesel" im August 2017 verabredet worden.

February 02, 2018

