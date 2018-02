Das australische Lithiumunternehmen Lithium Australia NL (ASX: LIT; WKN: A14XX2; ISIN: AU000000LIT3) geht mit seiner hauseigenen Veredelungstechnik SiLeach zur Schaffung von hochreinen Produkten einen zielstrebigen Weg in Richtung Produktion. Wie das Unternehmen am 1. Feber 2018 bekannt gab, ist die Entwicklung der Pilotanlage in vollem Gange. Abb1: Zeitplan für Inbetriebnahme der Pilotanlage, Quelle: Lithium Australia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...