NEW YORK (Dow Jones)--Der Ölkonzern Exxon Mobil hat zwar dank der US-Steuerreform unter dem Strich einen Milliardengewinn erzielt. Bereinigt um Sonderposten verdiente das Unternehmen im vierten Quartal aber weniger als von Analysten erwartet. Der Markt reagiert entsprechend enttäuscht, die Aktie verliert im vorbörslichen Handel rund 2,5 Prozent.

Der Nettogewinn kletterte auf 8,38 Milliarden US-Dollar oder 1,97 Dollar je Aktie gegenüber 1,68 Milliarden Dollar oder 0,41 Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Steuerreform blähte den Gewinn um 5,94 Milliarden Dollar auf. Ohne diesen Gewinn und ohne eine Belastung von 1,3 Milliarden Dollar für Wertminderungen von Vermögenswerten belief sich der Gewinn auf 3,73 Milliarden oder 0,88 Dollar je Anteil. Von Factset befragte Analysten hatten mit 1,03 Dollar deutlich mehr erwartet.

Der Umsatz stieg zwar auf 66,5 von 56,4 Milliarden Dollar, lag damit aber ebenfalls unter dem Konsens von 71,9 Milliarden Dollar.

CEO Darren Woods zufolge will Exxon Mobil in den nächsten fünf Jahren mehr als 50 Milliarden Dollar in den USA investieren, um die Produktion im Permischen Becken in West-Texas und New Mexico zu erhöhen. Zudem will der Konzern das Geschäft ausbauen und die Infrastruktur verbessern.

