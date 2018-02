FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobilzulieferer Hella hat den Vertrag von Geschäftsführer Rolf Breidenbach vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Der Manager, dessen Vertrag ursprünglich Ende Januar kommenden Jahres ausgelaufen wäre, führt das Unternehmen nun bis Anfang 2024. Zusätzlich zur Leitung des Segments Automotive übernehme Breidenbach nun auch die Verantwortung für das Segment Licht.

Der Gesellschafterausschuss sei davon überzeugt, dass Hella mit Breidenbach an der Spitze der Geschäftsführung hervorragend aufgestellt sei, um die zukünftigen Chancen zu nutzen und etwaige Herausforderungen zu meistern, so Manfred Wennemer, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Hella GmbH & Co KGaA. Breidenbach ist seit dem Jahr 2004 bei dem Zulieferer aus Lippstadt, zuvor war er Partner bei McKinsey.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, werde zudem Frank Huber die stellvertretende Geschäftsführung für den Bereich Licht übernehmen und Mitglied der Hella Geschäftsführung. Das Unternehmen verlassen werde Markus Bannert, bisheriger Leiter des Segments Licht, und Matthias Schöllmann, bisheriger Geschäftsführer Vertrieb Automotive.

February 02, 2018

