Macht, Mann, Missbrauch - was lehrt uns der Fall Wedel?



Die Gäste: Katarina Barley (SPD, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; geschäftsführende Ministerin für Arbeit und Soziales) Monika Frommel (Strafrechtlerin; Rechtswissenschaftlerin; Kriminologin Lisa Ortgies (Moderatorin der WDR-Sendung "Frau tv") Christoph Amend (Chefredakteur des ZEITmagazins) Thomas Kleist (Intendant des Saarländischen Rundfunks) Emilia Smechowski (freie Reporterin, Autorin SZ-Magazin)



Dieter Wedel unter öffentlicher Anklage: Hat der Regisseur genötigt, gequält, vergewaltigt? Wenn ja: Wie konnten damals so viele wegschauen? Und heute: Sind wir nur wachsamer geworden oder schon hysterisch, wenn es zum Beispiel um Alltags-Sexismus geht?



