Die Gemeinschaftswährung verliert am Freitag gegenüber dem Greenback an Dynamik und so fällt der EUR/USD nach der Veröffentlichung der US Payrolls zum neuen Tagestief. EUR/USD Angebote nach US Daten Das Paar beschleunigte seine Abwärtskorrektur nach den US NFP am Freitag, da im Januar 200K neue Arbeitsplätze geschaffen werden konnten, was mehr ist ...

