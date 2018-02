Liebe Trader,

Ungeahnt tief ist das deutsche Aktienbarometer am Freitag zurückgefallen und hat die Marke von 13.000 Punkten intraday unterschritten. Jetzt kommt es auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis sowie der Horizontalunterstützung um 12.840 Punkten an. Es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass das deutsche Aktienbarometer durch die untere Keilbegrenzung sofort durchrutscht, vielmehr wird an dieser Stelle eine mehrtägige Gegenbewegung erwartet. Noch sind einige Handelsstunden in dieser Woche übrig, sodass intraday noch eine Pullbackbewegung zur Oberseite möglich wäre. Trotzdem bleibt das Chartbild des Aktienbarometers kurzfristig angeschlagen, solange die Keil-Formation jedoch noch Bestand hat, sind weiter wilde Kursbewegungen zu favorisieren.

Short-Chance:

Kopfschmerzen bereitet übergeordnet der Fehlausbruch über die Jahreshochs aus 2017 und die obere Keilbegrenzung. Den auf Wochenbasis ist noch weitaus höheres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von rund 12.000 Punkten vorhanden, zuvor aber könnte eine kurzfristige Gegenbewegung auf Sicht von einigen Tagen zurück an 13.000 Punkte beginnen. Spätestens an der Marke von 13.200 Zählern muss jedoch mit der Wiederaufnahme von Abgaben gerechnet werden. Eindeutige Kaufsignale geben sich hingegen erst oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 13.596 Punkten und könnten das deutsche Aktienbarometer anschließend in Richtung 13.800 Punkte aufwärts tragen.

Widerstände: 13.000 / 13.100 / 13.171 / 13.200 / 13.300 / 13.338

Unterstützungen: 12.789 / 12.745 / 12.682 / 12.676 / 12.600

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.381 Punkte; 14:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

