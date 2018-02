Der Greenback wird gegenüber seinem Konkurrenten zum Ende der Woche positiv gehandelt und so steigt der USD/JPY bis knapp unter die kritische 110,00. USD/JPY schaut auf die NFP, US Rendite Das Paar konnte zum neuen Mehrtageshoch in den Bereich der 110,00 steigen, womit den 3. Tag in Folgegewinne verbucht werden. Die US 10-Jahres Treasury Anleihenrenditen ...

