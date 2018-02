Theoretisch ist die Digitalisierung eine große Chance, das sieht die Mehrzahl der Unternehmen so. Doch wenn die Politik nicht endlich den richtigen Weg dazu einschlägt, fürchten sie zum Teil um ihre Existenz.

Fortschritt, Wachstum und ein leichteres Leben soll die Digitalisierung bringen. Nach aktuellen Daten des Digitalbranchenverbandes Bitkom fühlen sich viele deutsche Unternehmen aber eher bedroht von der Umwälzung. Den Angaben der Unternehmen zufolge sind, wie Bitkom jetzt hochgerechnet hat, 3,4 Millionen Stellen gefährdet - wenn nicht umgehend gegengesteuert wird.

25 Prozent der Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern gaben in der bereits Ende November veröffentlichten Studie von Bitkom an, sich wegen der Digitalisierung in ihrer Existenz gefährdet zu sehen. Neu ist aber, dass die Anzahl der Jobs in diesen Unternehmen ausgerechnet wurde. Die Frankfurter Allgemeine hatte dies bei Bitkom erfragt und berichtete an diesem Freitag, die Digitalisierung "zerstöre" von den 33 Millionen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Deutschland jeden zehnten. 30 Prozent gaben an, mit Problemen im Zuge der Digitalisierung zu kämpfen. Befragt hat der Branchenverband im vergangenen Jahr 505 Unternehmen.

Gegensteuern würde bedeuten, dass Politik und Unternehmen eine Digitalstrategie für die nächsten Jahre besäßen. Blickt man ins Sondierungspapier von CDU, CSU und SPD, findet sich zum Thema Digitalisierung ein kurzer Absatz, in dem es um den Ausbau des schnellen Internets und das Stopfen von Funklöchern geht. Im Koalitionsvertrag wollen die Parteien dem Thema zwar mehr Raum einräumen. Nach einem eher peinlichen Appell von Unionsfraktionschef Volker Kauder in der Welt ("Digitalisierung ist das Mega-Thema der kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...