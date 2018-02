Mehr als 500 Punkte hat der Deutsche Aktienindex in nur zwei Tagen verloren. Ist die mehrjährige Rally damit zu Ende?

Das Ausmaß und die Schnelligkeit, mit der die Frankfurter Benchmark in den vergangenen Tag in die Tiefe rauschte, dürfte auch professionelle Marktbeobachter überrascht haben.

Der Dax gab am Donnerstag nach einem zwischenzeitlich Hoch bei 13.300 Zählern um 1,5 Prozent nach und fiel unter die Marke von 13.000 Punkten. Der Rutsch ging am heutigen Freitag weiter: Der deutsche Leitindex fiel zwischenzeitlich unter 12.800 Zähler, bevor er sich knapp oberhalb der Marke stabilisierte. Experten sehen für das Minus mehrere Gründe für das Minus.

1. Starker Euro

Zum einen den starken Euro, der als Belastung für die exportstarken Dax-Konzerne gilt. Die europäische Gemeinschaftswährung ist am heutigen Freitag zwischenzeitlich wieder über die Marke von 1,25 US-Dollar gestiegen - und damit in der Nähe seines Mehrjahreshochs.

Der Euro hat in einem Jahr um 15 Prozent zugelegt. Das verteuert deutsche Software, Maschinen und Autos in den USA und macht sie weniger wettbewerbsfähig. Obendrein verringern sich die im Dollar-Raum erzielten Erträge, sobald die Unternehmen sie in Euro umrechnen. Sollte der Euro auf dem aktuellen Niveau verharren, dann errechnen sich laut Commerzbank für die Dax-Konzerne im laufenden Jahr bei einem prognostizierten Ebitda-Gesamtgewinn von 200 Milliarden Euro Einbußen zwischen zehn und 20 Milliarden Euro.

2. Anleihen als Alternative

Die andere Belastung für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...