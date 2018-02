Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der London Stock Exchange (LSE) auf "Neutral" belassen. Die Börsenbetreiber hätten mit Blick auf den Aktienhandel einen starken Jahresstart hingelegt, wobei die Deutsche Börse und die London Stock Exchange (LSE) am besten abgeschnitten hätten, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Derivatehandel habe sich gut entwickelt. Insgesamt bevorzugt Werner aber die Frankfurter gegenüber den Londonern, unter anderem wegen der günstigeren Bewertung./gl/ajx Datum der Analyse: 02.02.2018

