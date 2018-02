Frankfurt am Main - Die Talfahrt der umstrittenen Digitalwährung Bitcoin hat am Freitag an Tempo gewonnen. Im Mittagshandel fiel der Kurs auf führenden Handelsplattformen um etwa 15 Prozent und rutschte deutlich unter die Marke von 8000 US-Dollar. Allerdings gibt es weiter extreme Kursausschläge. Zuletzt stieg der Bitcoin wieder über die Marke von 8000 Dollar.

Auf der Handelsplattform Bitstamp erreichte der Kurs zwischenzeitlich bei 7625 Dollar den tiefsten Stand seit dem vergangenen November. Seit Wochenbeginn ist der Wert des Bitcoin in der Spitze um etwa ein Drittel eingebrochen. Zuletzt ist der Kurs auch an die sogenannte ...

