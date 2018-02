Von Ben Leubsdorf

WASHINGTON (Dow Jones)--Das US-Jobwachstum hat im Januar an Schwung gewonnen. Zugleich stiegen die Stundenlöhne mit der höchsten Rate seit der Großen Rezession. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden bei Privatfirmen und dem Staat insgesamt 200.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stellenzuwachs von nur 177.000 erwartet.

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 24.000 Jobs nach unten revidiert: Das Ministerium meldete für Dezember nun ein Stellenplus von 160.000 (vorläufig: 148.000) und für November von 216.000 (vorläufig: 252.000).

Die separat erhobene Arbeitslosenquote verharrte im Januar bei 4,1, wie von Ökonomen erwartet. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Die so genannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - blieb stabil bei 62,7 Prozent.

Die US-Stundenlöhne stiegen um 0,3 Prozent oder 0,09 Dollar auf 26,74 Dollar. Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 2,9 Prozent höher. Das ist die höchste Jahresrate seit Juni 2009. Angesichts der aktuell sehr niedrigen Arbeitslosenquote dürfte die Lohnentwicklung für die Reaktionsfunktion der Fed derzeit eine größere Rolle spielen als der Stellenaufbau.

