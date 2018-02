… wer Sicherheit sucht, hat sie eher nicht"Geschafft! Gold hat das 2017er-Hoch erreicht." Die Freude über die Preisentwicklung von Gold ist Andre Biegisch aka "biegiand" anzumerken. Der Trader setzt in seinem wikifolio "Goldminen und Basisrohstoffwerte" dem Namen entsprechend auf Rohstoff- und Bergbaukonzerne. Der Goldpreis trägt notgedrungen viel zum Erfolg einer solchen Handelsidee bei. Und der hat aktuell einen Lauf: Binnen sechs Wochen verteuerte sich das Edelmetall um mehr als 100 Dollar auf aktuell gut 1340 Dollar je Feinunze. "Gold scheint ein Underdog zu sein, mit dem (fast) niemand rechnet. Die Überraschung könnte auf der Oberseite erfolgen", so Biegisch.Doch was treibt den Goldpreis nach oben? Und wieso steigt Gold, wenn die Kryptowährungen fallen? Die wikifolio-Trader betreiben Ursachenforschung.Neu bei wikifolio.com? Hier erfahren Sie mehr über die Idee hinter der Social-Trading-PlattformSo funktioniert'sUrsache 1: Dollar auf AbwegenThomas Dellmann ist als "TeDel" seit April 2015 als wikifolio-Trader aktiv und betreut unter anderem das wikifolio "Rohstoffwerte". Seit der Emission im Juni 2016 kletterte der Wert des Zertifikats um gut 70 Prozent. Den Goldpreis-Anstieg führt Dellmann auf den schwachen US-Dollar zurück: "Der Dollar-Index (der Wert des US-Dollars zu einem Währungskorb aus sechs Währungen, Anm.) ...

