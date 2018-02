Auch wenn es seit einigen Tagen an den Aktienmärkten etwas holpriger zugeht, kann sich die Bilanz der ersten Wochen unter dem Strich sehen lassen. Die meisten Indizes haben den Januar mit einem Kursplus abgeschlossen. Vor allem die US-Börsen konnten an die gute Vorstellung der vorangegangenen Monate nahtlos anknüpfen. Während sich gerade in der ersten Januar-Hälfte eine offensive Depotausrichtung ausgezahlt hat, konnten Ende des Monats und auch gestern vor allem diejenigen Trader punkten, die rechtzeitig einige Gänge zurückgeschaltet und zum Beispiel einen höheren Cashbestand aufgebaut haben. Unter den Top 3 wikifolios mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital finden Anleger diesmal beide Ansätze.Die Anlegerlieblinge auf wikifolio.com im Januar 2018wikifolioTraderKapitalzuwachs im ZertifikatInvestiertes Kapital*Goldesel-InvestingGoldeselTrading€ 2.266.019€ 7.569.149Schnäppchen JägerFuchs€ 1.965.922€ 6.043.653Hebel Multistrategieploutos€ 1.869.134€ 2.533.425*Investiertes Kapital per 2. Februar 2018Mit über 60 Prozent Cash lässt sich auch diese Korrektur locker ertragenZum dritten Mal in Folge hat es Michael Flender ("GoldeselTrading") "aufs Treppchen" ...

