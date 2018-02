Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Union und SPD wollen bei einer Fortsetzung der großen Koalition die hohen Abgaben auf Strom nicht senken, wie es von den Energiekonzernen eindringlich gefordert wird. Im Papier der Arbeitsgruppe Energie, das Eingang in den Koalitionsvertrag finden soll, wagen sich CDU, CSU und Sozialdemokraten nicht daran, dass komplizierte Geflecht aus Umlagen und Steuern zu entwirren.

"Ziel ist es, die Versorgungssicherheit in allen Teilen Deutschlands weiterhin sicherzustellen und die EEG- und Systemkosten so gering wie möglich zu halten", heißt es lediglich in dem Dokument, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte. EEG meint das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das den teuren Ausbau von Windkraft, Solarenergie und Biomassekraftwerken regelt.

"Mut- und kraftlose" Ergebnisse

Die Energiewirtschaft reagierte mit Enttäuschung auf das Ergebnis. "Was die Arbeitsgruppe Energie und Klima zu Papier gebracht hat, ist in weiten Teilen mut- und kraftlos", beklagte Stefan Kapferer, Chef des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Er hatte zuvor gefordert, die Stromsteuer zu senken, um Strom im Vergleich zu Öl und Gas wettbewerbsfähiger zu machen.

Der Kauf von Elektro-Autos oder der Einbau einer Wärmepumpe zum Heizen lohnt sich für viele Verbraucher auch deshalb nicht, weil die fossilen Brennstoffe wegen geringerer Abgaben günstiger sind. "So bleibt das Bekenntnis zur Sektorkopplung heiße Luft", monierte Kapferer. Bisher haben der Verkehrs- und Gebäudesektor seinen Ausstoß an Treibhausgasen gegenüber 1990 nicht oder nicht entscheidend senken können. Die Energiewende wird aber nur gelingen, wenn beide deutlich klimaschonender werden.

Die drei Parteien bekräftigen außerdem die Abmachung aus den Sondierungen, eine Kohlekommission einzurichten. Bis zum Jahresende sollen Versorger, Gewerkschaften, Umweltverbände und die betroffenen Regionen gemeinsam mit der Politik festlegen, wann in Deutschland die Kohlekraftwerke abgeschaltet und die Braunkohletagebaue geschlossen werden.

"Sonderauktionen für Windräder"

Außerdem soll es 2019 und 2020 Sonderausschreibungen für den Bau von Windrädern an Land und vor den Küsten mit einem Volumen von 8 Gigawatt geben, um dem Klimaschutz voran zu bringen. Um den Engpass beim Transport von Strom zu beseitigen, wollen die wahrscheinlichen Koalitionäre ein Netzausbaubeschleunigungsgesetz beschließen und durch einen Masterplan die bestehenden Leitungen besser auslasten.

Union und SPD betonen ausdrücklich, das Klimaziel 2030 erreichen zu wollen, nachdem sie das Ziel für 2020 aufgegeben haben. In 12 Jahren muss Deutschland seinen CO2-Ausstoß gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 um 55 Prozent drosseln. Gemeinsam mit Frankreich, so heißt es vage, sollen Impulse für den besseren Klimaschutz entwickelt werden. Von der Einführung eines Mindestpreises für Kohlendioxid, wie ihn Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen hatte, ist ausdrücklich nicht die Rede.

