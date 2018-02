Liebe Leser,

VW war zuletzt nicht gerade mit besonders positiven Neuigkeiten in den Medien, Stichwort Tierversuche und Abgase. Von den im Januar markierten Zwischenhoch im Bereich von rund 189 Euro hat sich die VW-Stammaktie dann doch wieder etwas entfernt - nach unten wohlgemerkt. Doch es gibt auch positive Nachrichten. So teilte VW mit, dass man einen neuen Standort für ein Verpackungszentrum beschlossen habe. Dieser soll am Jade-Weser-Port errichtet werden - konkret soll es dabei um ... (Peter Niedermeyer)

