die Aktie des Windkraftanlagenherstellers Nordex gehört zu den deutschen Aktien, die sich in den letzten drei Monaten recht gut entwickelt haben. Standen die Zeichen bis zum November 2017 noch auf Krise und fallende Kurse, so fragten sich die Anleger im Januar nur noch, wie weit die laufende Rallye den Kurs am Ende noch tragen mag? Doch seit einigen Tagen bekommt das schöne Bild erste Risse.

In den letzten Handelstagen im Januar entwickelte sich im Nordex-Chart ein ... (Dr. Bernd Heim)

