Der USD/CAD verbucht nun einen Wochengewinn, während er nach den guten US Arbeitsmarktdaten am oberen Ende seiner Wochenrange notiert. Der US-Dollar beschleunigte seine Erholung auf breiter Front, da die Details der US Arbeitsmarktdaten im Januar ein besser als erwartetes Wachstum aufweisen. Das Lohnwachstum erreichte auf Jahresbasis seinen höchsten ...

