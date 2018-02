- Termine vom 5. bis 9. Februar - === M O N T A G, 5. Februar 2018 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Januar *** 07:00 DE/Vonovia SE, Veröffentlichung des Übernahmeangebots für Buwog, Bochum 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q, Dublin 07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Hamamatsushi *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 4Q, Koblenz *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 4Q, Turin *** 15:00 DE/IG Metall, PK zum Ergebnis der Abstimmung über Tarifvertrag zu Beschäftigungs- und Standortsicherung bei Thyssenkrupp Steel, Düsseldorf 15:00 US/Vereidigung des neuen Fed-Chefs Powell, Washington *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Januar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar *** 17:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Statement zum EZB-Jahresbericht 2016 im Rahmen der Plenartagung des Europäischen Parlaments, Straßburg - CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss), Saskatoon D I E N S T A G, 6. Februar 2018 *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Toyota City *** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis und Mitteilung zur Erneuerungsrunde (09:30 Telefonkonferenz), München *** 07:40 DE/Jenoptik AG, Jahresergebnis, Jena *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q, London *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Dezember 10:00 DE/SAFE, CFS und Bundesbank, Veranstaltung zum Thema: "Money in the Digital Age: What Role for Central Banks?" mit Eröffnungsrede von Bundesbank-Präsident Weidmann und Vortrag von BIZ-Chef Carstens, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2026 mit Kupon von 0,10% um 1 Mrd EUR *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q, Detroit *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember 14:50 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Gatton College of Business and Economics, Lexington *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank - FI/Fortum Oyj, Ergebnis der bis 2. Februar gelaufenen zweiten Andienungsphase von Aktien der Uniper SE M I T T W O C H, 7. Februar 2018 *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz), München *** 07:00 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis, London 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis der Vertragserneuerungsrunde (08:30 Telefonkonferenz), Hannover 07:30 DE/Delivery Hero AG, Trading Update zum Jahresergebnis, Berlin *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Jahresergebnis, Wien *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 4Q, Paris 07:30 IT/Unicredit SpA, Jahresergebnis, Mailand *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember 08:00 SE/Vattenfall AB, Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Stockholm 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 4Q, Bielefeld 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:30 DE/DIHK, PK zu den Ergebnissen der Konjunkturumfrage Frühjahr 2018, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Jahres-PK zur Bankenaufsicht mit SSM-Chefin Nouy und EZB-Direktorin Lautenschläger, Frankfurt *** 10:30 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, PK zum Finanzmarktstabilitätsreport 2018, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q, London *** 13:10 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Treffen mit italienischem Ministerpräsidenten Gentiloni, Berlin 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta 14:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der European American Chamber of Commerce, New York *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:15 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Iowa Bankers Association, Des Moines *** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis, Paris 22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto 23:20 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2018 stimmberechtigt im FOMC), Hololulu *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Eurozone 1Q D O N N E R S T A G, 8. Februar 2018 *** 04:00 CN/Handelsbilanz Januar 06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 4Q, Göteborg *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 4Q, Zürich *** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Frankfurt 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis, Duisburg 07:15 DE/Grenke AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt), Baden-Baden 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q, Heidelberg *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Linz *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2017 08:00 DE/Reallöhne 2017 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 4Q, Courbevoie 08:15 DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 09:45 DE/GIC, SUERF und Bundesbank, Konferenz zum Thema: "Monetary and economic policies on both sides of the Atlantic" u.a. mit Rede von Bundesbank-Präsident Weidmann und Teilnahme von Dallas-Fed-Präsident Kaplan, BdF-Gouverneur Villeroy de Galhau und EZB-Direktor Praet, Frankfurt *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 DE/MSC-Vorsitzender Ischinger, PK zur bevorstehenden Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), Berlin 11:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), BI-PK, Frankfurt *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Dezember 12:00 GB/EZB-Direktor Mersch, Rede über Zentralbanken, digitale Währungen und private Kryptowährungen bei einer gemeinsamen Veranstaltung des OMFIF und der London School of Economics, London *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis, Clichy 22:10 US/Expedia Inc, Ergebnis 4Q, Bellevue 22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q, New York 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara F R E I T A G, 9. Februar 2018 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar 03:00 US/Rede von Kansas-City-Fed-Präsidentin George (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Wichita Independent Business Association *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/Dic Asset AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember *** 09:20 DE/Dermapharm Holding SE, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:30 GB/Industrieproduktion Dezember *** 10:30 GB/Handelsbilanz Dezember 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt *** 18:15 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 4Q, Siena - EU/Ratingüberprüfung für Deutschland (Fitch), EFSF (Moody's), ESM (Moody's), Finnland (Fitch), Lettland (Moody's), Malta (Fitch), Niederlande (DBRS), Tschechien (Fitch) - KR/Beginn der Olympischen Winterspiele in Südkorea (bis 25.2.), Pyeongchang ===

