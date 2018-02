NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht unter Druck geraten. Die Erwartung an weiter steigende Leitzinsen in den USA wurden durch die Daten gestützt.

"Besonders die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft untermauert die robuste US-Wirtschaft", kommentierte Parick Boldt, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen. An den Finanzmärkten sei der Fokus jedoch vor allem auf die Entwicklung der Stundenlöhne gerichtet. Diese sind im Januar mit 0,3 Prozent zum Vormonat gestiegen und damit stärker als erwartet. Auch der Vormonatswert wurde nach oben revidiert. "Insgesamt dürften damit Zinserwartungen untermauert und sogar forciert werden", kommentierte Boldt. Erwartet wird die nächste Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed im März.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 21/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,166 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 Punkte. Sie rentierten mit 2,592 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gaben um 7/32 Punkte auf 95 5/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,818 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 18/32 Punkte auf 94 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,054 Prozent./jsl/jkr/she

AXC0191 2018-02-02/15:35