Wien - Christian Petter will nach 15 Jahren bei BNP Paribas Investment Partners neue Wege beschreiten und verlässt daher Ende Mai seinen langjährigen Arbeitgeber, so die Experten von "FONDS professionell".Petter sei 2002 von Raiffeisen International Funds zu BNP Paribas Asset Management gewechselt und habe dort zunächst als Head of Sales Österreich unter Vertrag gestanden. Nachdem er Büros in Prag, Budapest, Warschau eröffnet und verantwortet habe, sei er 2010 zum Regional Head der DACH-Region und CEE ernannt worden. 2012 sei schließlich die Berufung zum CEO Germany gefolgt.

