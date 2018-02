Wien - Wells Fargo Asset Management baut ihr Multi-Asset-Solutions-Team aus und verpflichtet Wai Lee als neuen Global Head of Research, so die Experten von "FONDS professionell".Der Neuzugang operiere von New York aus und komme nach 14-jähriger Firmenzugehörigkeit von Neuberger Berman, wo er Head of Quantitative Investments gewesen sei. Davor sei Lee Head der Quantitative Engineering Group von Credit Suisse Asset Management gewesen. Vor seinem Wechsel im Jahr 2000 zu den Schweizern sei Lee bei J.P. Morgan Asset Management unter Vertrag gewesen.

