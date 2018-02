Liebe Leser,

in den ersten vier Wochen des neuen Börsenjahres schwankte die ProSiebenSat.1-Aktie ausgesprochen stark. Will man verstehen, warum Bullen und Bären gerade wieder so heftig miteinander um die Vorherrschaft streiten, lohnt sich ein Blick auf den langfristigen Chart.

In diesem wird deutlich, dass die Aktie im November 2015 ein Allzeithoch bei 50,95 Euro ausbildete und anschließend in eine langfristige Abwärtsbewegung überging. Im Zuge dieses Abwärtstrends wurde am 14. ... (Dr. Bernd Heim)

