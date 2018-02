=== S A M S T A G, 3. Februar 2018 *** 10:00 DE/CDU, CSU und SPD, Fortsetzung Klausurtagung zu Koalitionsverhandlungen, Berlin - US/Ende der Amtszeit von Fed-Chefin Yellen S O N N T A G, 4. Februar 2018 *** 10:00 DE/CDU, CSU und SPD, Fortsetzung Klausurtagung zu Koalitionsverhandlungen, Berlin - CY/Stichwahl um Präsidentenamt in Zypern M O N T A G, 5. Februar 2018 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Januar *** 07:00 DE/Vonovia SE, Veröffentlichung des Übernahmeangebots für Buwog, Bochum 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q, Dublin 07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Hamamatsushi *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 4Q, Koblenz *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 55,9 zuvor: 55,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,3 1. Veröff.: 59,3 zuvor: 59,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 1. Veröff.: 57,0 zuvor: 55,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,6 1. Veröff.: 57,6 zuvor: 56,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 58,6 1. Veröff.: 58,6 zuvor: 58,1 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,2 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember Eurozone PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 4Q, Turin *** 15:00 DE/IG Metall, PK zum Ergebnis der Abstimmung über Tarifvertrag zu Beschäftigungs- und Standortsicherung bei Thyssenkrupp Steel, Düsseldorf 15:00 US/Vereidigung des neuen Fed-Chefs Powell, Washington *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Januar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 53,7 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 56,5 Punkte zuvor: 55,9 Punkte *** 17:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Statement zum EZB- Jahresbericht 2016 im Rahmen der Plenartagung des Europäischen Parlaments, Straßburg - CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss), Saskatoon ===

