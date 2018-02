Der angeschlagene Computerhersteller Dell plant weitreichende Einschnitte. Möglich sind ein Börsengang - oder eine außergewöhnliche Fusion.

Der US-Computerhersteller Dell prüft einen Börsengang oder eine mögliche Fusion mit dem Softwareanbieter VMware. Dell erwägt dabei einen sogenannten "Reverse Merger" (in etwa: umgekehrte Übernahme). Dadurch würde Dell in den Cloud-Computing-Anbieter VMware eingegliedert. VMware ist 60 Milliarden Dollar wert und gehört zum größten Teil Dell. Zu den Optionen zählten laut einer Mitteilung des Unternehmens aber kein Verkauf an eine dritte Partei.

Dell ist in Zugzwang. Das 1984 gegründete Unternehmen schreibt Verluste und muss nach der 67 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...