Der bisher formulierte Koalitionsvertrags-Entwurf sieht das Ende der Luftverkehrsabgabe vor. Besitzer von Airline-Aktien jubeln schon, doch Vorsicht ist geboten. Es ist nicht der erste Anlauf für die Abschaffung.

Die Formulierung ist überraschend deutlich. "Wir wollen in dieser Legislatur schrittweise die nationale Luftverkehrssteuer abschaffen", heißt es in dem Koalitionsentwurf der Arbeitsgruppe Verkehr. Sollte die Große Koalition, so sie denn tatsächlich zustande kommt, wirklich die Ticketsteuer kippen? Fast hört es sich so an. Man strebe eine "Entlastung unserer Flughäfen und Luftfahrtunternehmen von einseitigen Kosten" an, heißt es weiter in dem Papier.

Für Fluggesellschaften und Flughäfen wäre das eine gute Nachricht. Seit Jahren fordern sie die Abschaffung der verhassten Sonderabgabe. Sie richtet nach der geflogenen Strecke. Grob kategorisiert beträgt sie seit Beginn des Jahres für innerdeutsche Strecken 7,46 Euro, für Flüge innerhalb der EU 23,31 Euro und für Langstreckenverbindungen 41,97 Euro. Die Abgabe wurde im Januar 2011 eingeführt ...

