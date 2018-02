Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 14. Februar 2018 (Woche 7)/02.02.2018



Für SR Zusatz "extra" im Sendetitel und nachgelieferten Untertitel beachten!



18.50 SR: Wir im Saarland - Kultur extra In ihren Augen - Junge Filmemacher beim Max-Ophüls-Preis Erstsendung: 31.01.2018 in 3sat



Donnerstag, 15. Februar 2018 (Woche 7)/02.02.2018



Für SR Zusatz "extra" im Sendetitel beachten!



08.20 SR: Wir im Saarland - Kultur extra (WH von MI) In ihren Augen - Junge Filmemacher beim Max-Ophüls-Preis Erstsendung: 31.01.2018 in 3sat



Samstag, 10. März 2018 (Woche 11)/02.02.2018



Nachgelieferten Untertitel beachten!



17.00 Meine Traumreise nach London



Die Stadt als Abenteuerspielplatz



Dienstag, 13. März 2018 (Woche 11)/02.02.2018



Geänderten Beitrag beachten !



11.15 (VPS 11.14) Planet Wissen Ein Leben für den Wolf Erstsendung: 09.07.2013 in SWR/SR



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2