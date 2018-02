Zürich (ots) - Deutschland, Österreich und die Schweiz wachsen zu

Smart-Countries mit schlanken, effizienten Verwaltungsprozessen und

digitalen, serviceorientierten Dienstleistungen heran. Die

öffentliche Verwaltung hat den Veränderungsbedarf erkannt und

investiert zunehmend in Modernisierungen. Der eGovernment-Wettbewerb

der Unternehmensberatung BearingPoint und des Technologieanbieters

Cisco begleitet diese Transformation bereits seit 17 Jahren. Nun geht

der Wettbewerb in die nächste Runde: Bis zum Bewerbungsschluss am 13.

April sind öffentliche Organisationen aus Bund, Land und

Kommunen/Gemeinden sowie Sozialversicherungsträger und Institutionen

des Gesundheitswesens dazu aufgerufen, ihre zukunftsfähigen Konzepte

und Projekte zur Verwaltungsmodernisierung einzureichen. Aus allen

Einreichungen ermittelt ein unabhängiger Expertenstab pro Kategorie

drei Finalisten. Diese erhalten die Möglichkeit, ihre Projekte am 15.

und 16. Mai 2018 auf den Finalistentagen und anschliessend auf der

Webseite des Wettbewerbs zu präsentieren. Die feierliche

Preisverleihung findet auf dem Zukunftskongress "Staat und

Verwaltung" im Juni in Berlin statt. Die Teilnahmeunterlagen liegen

unter www.egovernment-wettbewerb.de zum Download bereit. "Die letzten

Jahre haben klar gezeigt, dass die eingereichten Projektideen nicht

nur ein breites Spektrum an Themen aufweisen, sondern auch Mehrwert

generieren und umsetzbar sind", sagt Josef Wicki, Partner bei

BearingPoint. "Wir sind gespannt und freuen uns auf die Beiträge für

den diesjährigen Wettbewerb."



Best Practices in der öffentlichen Verwaltung



Beim eGovernment-Wettbewerb werden Projekte ausgezeichnet, die

einen Beitrag zum technologischen Ausbau öffentlicher Einrichtungen

leisten und die digitale Transformation fördern. Zum breiten

Einreichspektrum zählen zum Beispiel Verwaltungsvorgänge, bei denen

künstliche Intelligenz und Robotics eingesetzt werden sowie auch

partizipative Plattformen und Gemeinschaftsportale.



"Wir suchen Macher und Gestalter, die eine klare Vorstellung von

der Verwaltung der Zukunft haben und ihre Ideen in konkreten

Projekten verwirklichen wollen", kommentiert Jon Abele, Partner und

Leiter Public Services bei BearingPoint. Jonas Rahe, Sales Manager

bei Cisco Deutschland, ergänzt: "Der eGovernment-Wettbewerb bietet

der Verwaltungsmodernisierung eine grosse Bühne. Durch die

öffentliche Wirkung gibt er Behörden zudem eine ausgezeichnete

Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen, von Best

Practices zu lernen und von den Erfahrungen anderer zu profitieren."



Zwei neue Wettbewerbskategorien



Wie im Vorjahr sind innovative Digitalisierungs- und

Modernisierungsprojekte, beispielhafte Kooperationen und agile

IT-Infrastrukturen gefragt. Zusätzlich wird der diesjährige

Wettbewerb durch zwei neue Kategorien erweitert: So prämiert die

Wettbewerbskategorie "Beste Konzeption zur Umsetzung des

Onlinezugangsgesetzes" Programme, die Verwaltungsleistungen in den

nächsten Jahren digital und serviceorientiert zur Verfügung stellen

können. Dies ist eine zentrale Voraussetzung, um das

Onlinezugangsgesetz konsequent umsetzen zu können. Die zweite neue

Wettbewerbskategorie "Bestes Konsolidierungsprojekt" betrifft die

Konsolidierung von IT-Infrastrukturen, Diensten und Betrieben, die

eine wichtige Grundvoraussetzung für die Digitalisierung darstellt.



Über den eGovernment-Wettbewerb



Der Wettbewerb zur Modernisierung und Digitalisierung der

öffentlichen Verwaltung (eGovernment-Wettbewerb) ist seit 17 Jahren

der anerkannte Gradmesser für eGovernment- und

Modernisierungsaktivitäten in Deutschland, Österreich und der

Schweiz. Er fördert Innovation und Kreativität für die

Verwaltungsmodernisierung und unterstützt Behörden bei einer

nutzerorientierten, effizienten und innovativen Digitalisierung. Die

Ausrichter gehen davon aus, dass digitale Innovationen, deren

nachhaltige Umsetzung sowie der gesellschaftliche Wandel neue

Anforderungen an Projekte oder öffentliche Organisationen stellen. In

diesen Bereich gehören Ideen wie die Nutzung der Chancen durch das

Internet der Dinge, die Schaffung leistungsfähiger und sicherer

IT-Architekturen ebenso wie Prozessveränderungen, Information oder

Schulung der Mitarbeiter, Veränderungsmanagement sowie intensivere

Kooperationen zur Entwicklung und Adaption neuer Geschäftsmodelle.



