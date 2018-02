Wie Rheinmetall Automotive mitteilt, wird Karma Automotive die Pumpen in seinem Luxusmodell Revero einsetzen, das am US-amerikanischen Markt und in Kanada vertrieben wird. Die zur Kühlmittelumwälzung bestimmten Pumpen wurden in zwei Leistungsstärken mit jeweils 50 Watt (CWA 50) und 100 Watt (CWA 100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...