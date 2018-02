Unterföhring (ots) - - "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" außerdem mit Sky Experte Dietmar Hamann am Sonntag ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD



- "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" am Montag ab 22.30 Uhr



Jörg Wontorra und Patrick Wasserziehr erwarten am 21. Bundesliga-Spieltag hochkarätige und spannende Gäste. Neben allen aktuellen Themen rund um die Bundesliga stehen dann unter anderem Stuttgart, Frankfurt und Leipzig im Fokus.



Am Sonntagvormittag ist Michael Reschke bei "Wontorra - der Fußball-Talk" zu Gast. Der Vorstand Sport des VfB Stuttgart, dessen Mannschaft am Samstag in Wolfsburg erstmals unter der Leitung von Tayfun Korkut antritt, wird sich zum Beginn der Woche vollzogenen Trainerwechsel und zur derzeitigen Situation bei den Schwaben äußern. Darüber hinaus ist Klaus Allofs im Studio, der zuletzt bis Ende 2016 als Geschäftsführer des VfL Wolfsburg tätig war, nachdem er zuvor 13 Jahre lang die Geschicke des SV Werder Bremen geleitet hatte.



Die weiteren Gäste im Studio sind Frank Hellmann (freier Journalist, u.a. Frankfurter Rundschau), Lucas Vogelsang (Autor, Die Welt, Podcast "Fußball MML") und Sky Experte Dietmar Hamann, der als fester Bestandteil der Sendung an jedem Sonntag mitdiskutiert.



"Wontorra - der Kia Fußball-Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.



Eintracht-Präsident Peter Fischer, Ralf Rangnick und Ewald Lienen am Montag bei "Sky90"



Nicht nur um Fußball geht es am Montagabend bei "Sky90 - die Kia Fußballdebatte". Moderator Patrick Wasserzieht begrüßt um 22.30 Uhr Peter Fischer im Studio. Der Präsident von Eintracht Frankfurt sorgte zuletzt mit der Äußerung für Aufsehen, dass es nicht mit der Vereinssatzung der Eintracht vereinbar sie, die AfD zu wählen ("Es kann niemand bei uns Mitglied sein, der diese Partei wählt, in der es rassistische und menschenverachtende Tendenzen gibt."). Darüber und über den aktuellen sportlichen Höhenflug seines Vereins wird am Montagabend sprechen.



Außerdem ist Ralf Rangnick zu Gast. Der Sportdirektor von RB Leipzig, der die Sachsen als Trainer in die Bundesliga führte, ist mit seiner Mannschaft am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach zu Gast und kämpft derzeit um die erneute Qualifikation für die UEFA Champions League.



Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Ewald Lienen und Julien Wolff, der für die "Welt" vor allem über den FC Bayern berichtet.



"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt direkt im Anschluss an das Montagabendspiel der 2. Bundesliga, Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin, um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



