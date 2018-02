München (ots) - Die GroKo-Verhandlungen gehen in die entscheidende Phase. Bis spätestens Anfang kommender Woche wollen sich Union und SPD auch bei den verbleibenden strittigen Themen wie der Angleichung der Arzthonorare und der sachgrundlosen Befristung einigen. Doch packen die Verhandlungspartner damit die richtigen und zukunftsweisenden Themen an? Steht eine neue GroKo für einen Neustart oder nur ein Weiter so?



Zu Gast bei Anne Will:



Heiko Maas (SPD), geschäftsführender Bundesjustizminister Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Parteivorsitzender Alice Weidel (AfD), Fraktionsvorsitzende im Bundestag Elisabeth Niejahr, Chefreporterin der "Wirtschaftswoche"



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.de



Presseanfragen an Anne Will: Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.de



Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de