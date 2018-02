Union und SPD haben sich bereits auf vieles geeinigt. Einige Hürden müssen sie zur Einigung allerdings noch beseitigen.

Die Chefs von CDU, SPD und CSU rechnen mit harten Verhandlungen auf der Zielgeraden zu einer neuen großen Koalition, zeigen sich aber optimistisch. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat betont, dass bis zu einer Einigung bei den Koalitionsverhandlungen mit SPD und CSU noch hohe Hürden zu beseitigen sind. Es gebe noch "eine ganze Reihe sehr ernster Dissenspunkte", sagte Merkel am Freitag bei ihrem Eintreffen zum Start in die entscheidenden Marathonverhandlungen von CDU, CSU und SPD für eine erneute Große Koalition. "Wir sind guten Willens, sie zu überwinden. Aber da liegt noch ein Riesenstück Arbeit vor uns." Die Kanzlerin sagte weiter: "Ich hoffe, dass es gelingen kann, aber wie gesagt: Die Probleme sind noch nicht gelöst."

Im Unterschied zu den Sondierungen hätten Union und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen einen sehr starken Schwerpunkt auf die Zukunftsherausforderungen gelegt. Dies werde sich besonders in der Arbeitsgruppe Digitales niederschlagen, die sich um das Thema in allen gesellschaftlichen Bereichen kümmere. "Damit ist ein Grundstein dafür gelegt, dass wir die Aufgaben der nächsten Jahre wirklich auch in einer möglichen neuen Regierung gut bewältigen können."

Auch SPD-Chef Martin Schulz sieht das Ziel noch nicht erreicht. Er hat für die entscheidende Phase der Koalitionsverhandlungen mit der Union sorgfältige Beratungen ohne Hektik angemahnt. "Wir stehen unter keinem Zeitdruck", sagte Schulz am Freitag vor der Berliner Parteizentrale der Sozialdemokraten, wo sich Vertreter von CDU, CSU und SPD am Nachmittag in großer Runde zu weiteren Gesprächen über eine Große Koalition treffen wollten. Es werde in den kommenden Tagen noch "hart" über sachgrundlos befristete Arbeitsverträge und die Gesundheitspolitik verhandelt. Das Prinzip "Sorgfalt vor Schnelligkeit" müsse gelten, "ohne dass wir das zu lange ausdehnen wollen", sagte Schulz.

