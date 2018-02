In gut zwei Wochen wird der Wohnimmobilien-Entwickler Instone Real Estate auf dem deutschen Börsenparkett mitmischen. Der Börsengang kann bis zu rund 600 Millionen Euro schwer werden.

Der Wohnimmobilien-Entwickler Instone Real Estate will in rund zwei Wochen sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern. Das Essener Unternehmen bietet bis zu 23,4 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 21,50 Euro und 25,50 Euro an, wie Instone am Freitag mitteilte. Insgesamt könnte der Börsengang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...