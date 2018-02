Von Adam Clark

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Möbelhändler Steinhoff International Holdings schlägt seinen Gläubigern vor, bei einigen seiner Finanzierungen darauf zu verzichten, Zahlungsverpflichtungen als nicht eingehalten zu klassifizieren. Ein solcher Schritt würde dem Unternehmen Stabilität bis Ende Juni geben, teilte Steinhoff mit. In dieser Zeit könne das Unternehmen sich auf die Geschäftsentwicklung in den einzelnen Sparten konzentrieren und einen strategischen Plan entwerfen.

Laut Steinhoff wurden Lösungen für den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zahlreicher Sparten gefunden, nun sei es Zeit, sich um die Konzernverschuldung zu kümmern. Steinhoff war Ende 2017 in einen Bilanzskandal geraten und muss seine Geschäftszahlen für die Jahre 2015 und 2016 neu ausweisen. Die Bilanz für 2017 liegt noch gar nicht vor.

Die neuen Vorschläge von Steinhoff vom Freitag sollen verhindern, dass die Verspätung bei der Bilanz 2017 als Kredit-Versäumnis geltend gemacht werden kann. Das Unternehmen sei fähig, kurzfristig alle Kredite zu bedienen. Ob das so bleibt, das werde ständig überprüft.

Steinhoff will in den kommenden Wochen auf seine Gläubiger zugehen und zeigte sich zuversichtlich, dass diese den Vorschlag unterstützen. Es könne aber nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass dies so kommt, warnte der Möbelkonzern.

