Dieselautos werden in Deutschland immer unbeliebter. Der Absatz sank im Januar im Vergleich zum Vorjahr stark - dafür sind Benziner gefragt.

Der Absatz von Dieselautos in Deutschland ist zu Jahresbeginn stark gesunken. Die Verkäufe der Selbstzünder seien im Januar binnen Jahresfrist um 17,6 Prozent auf rund 89.800 Fahrzeuge zurückgegangen, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Freitag mit. Der Diesel-Anteil an den Pkw-Zulassungen schrumpfte auf 33 Prozent, zwölf Prozentpunkte niedriger als vor einem Jahr. Dieselautos verkaufen sich seit ...

