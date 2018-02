Die innovativsten Lösungen aus dem Solar- und Energiespeicherbereich werden alljährlich mit dem Intersolar Award und dem ees Award bedacht. 2018 kommt eine neue Auszeichnung hinzu: der The smarter E Award. Die Bewerbungsfrist läuft. Bis 23. März 2018 können sich Unternehmen und Projekteigentümer um die Preise bewerben. Die feierliche Verleihung findet am 20. Juni 2018 im Rahmen der "The smarter E ...

Den vollständigen Artikel lesen ...