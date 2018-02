Digitalisierung der Arbeitswelt und Alterung der Gesellschaft: Diese zwei Themen bezeichnet der Bundesrat als enorme Herausforderungen für die Zukunft der Alterssicherung in seiner Stellungnahme zum Rentenversicherungsbericht 2017. In seiner Plenarsitzung am 02.02.2018 appelliert er in dem Zusammenhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...