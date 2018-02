Hamburg/Mainz (ots) - Woche 06/18 Samstag, 03.02.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



7.40 Teuer Wohnen - Die Jagd auf Luxusimmobilien Deutschland 2014



8.25 Mit Herz und Hammer Albtraum oder Traumhaus



9.10 ZDF.reportage Miet-Wahnsinn in Deutschland Ist Wohnen unbezahlbar? Deutschland 2016



9.40 Alles anders auf dem Land Eine Reise durch die Provinz Deutschland 2017



10.25 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015



11.10 ZDF-History Die Jagd nach der RAF Deutschland 2017



11.55 ZDF-History Skandal! Deutschlands große Politaffären Deutschland 2017



12.40 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015



13.25 ZDF-History Manfred Krug - Eine deutsch-deutsche Geschichte Deutschland 2017



Sonntag, 04.02.



Beginnzeitkorrekturen:



5.15 heute-show



5.50 Deutschland, deine Marken Deutsche Bahn Deutschland 2015



6.40 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Volkswagen-Story Deutschland 2017



7.25 ZDFzoom Kfz-Markenwerkstätten auf dem Prüfstand Deutschland 2017



7.50 ZDFzoom Die Lüge vom sauberen LKW Abgas-Betrüger und ihre Dreckschleudern Deutschland 2017



8.20 Deutschland, deine Marken Lufthansa Deutschland 2015



9.05 Firmen am Abgrund: Die Fluggesellschaft Kingfisher Airlines Singapur 2016



9.50 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Unglaubliche Fähigkeiten Großbritannien 2017



10.35 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Körper und Geist Großbritannien 2017



11.25 Wunder der Wissenschaft Fliegende Ziegen und giftige Vögel Großbritannien 2017



12.10 Wunder der Wissenschaft Feuer-Wasserfall und leuchtende Haie Großbritannien 2017



12.55 Wunder der Wissenschaft Zornige Lemminge und sehende Ohren Großbritannien 2015



13.40 Wunder der Wissenschaft Rettendes Gift und brennende Hosen Großbritannien 2015



14.25 Wunder der Wissenschaft Blutende Gletscher und Tattoos durch Blitze Großbritannien 2015



15.10 Wunder der Wissenschaft Explodierende Felsen und ein Zwilling im Kopf Großbritannien 2015



15.55 Wunder der Wissenschaft Tödliche Strahlen und Erste-Hilfe-Affen Großbritannien 2015



16.40 Wunder der Wissenschaft Lebende Felsen und Tornados aus Flammen Großbritannien 2015



17.25 Wunder der Wissenschaft Heilendes Vogelhirn und Wasser unter dem Meer Großbritannien 2015



18.10 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Wunder der Anatomie Großbritannien 2017



18.50 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Extreme Launen der Natur Großbritannien 2017



19.35 heute-show (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



21.40 Wunder der Wissenschaft Riesenwelle und optische Täuschung Großbritannien 2017



22.25 Wunder der Wissenschaft Mysteriöse Klumpen und winkende Spinnen Großbritannien 2017



23.10 Wunder der Wissenschaft Echte Drachen und Blutregen Großbritannien 2017



23.55 Wunder der Wissenschaft Bizarre Wolkenlöcher und Killermäuse Großbritannien 2017



0.35 Mysterien des Weltalls Hat der Ozean ein Bewusstsein? Mit Morgan Freeman USA 2014



1.20 Mysterien des Weltalls Kommt der große Zombieangriff? Mit Morgan Freeman USA 2014



2.05 Mysterien des Weltalls Ist Gehirnspionage möglich? Mit Morgan Freeman USA 2013



2.50 Mysterien des Weltalls Gibt es einen Schöpfer? Mit Morgan Freeman USA 2010



3.35 Wunder der Wissenschaft Tödliche Strahlen und Erste-Hilfe-Affen Großbritannien 2015



4.20 Wunder der Wissenschaft Lebende Felsen und Tornados aus Flammen Großbritannien 2015



Montag, 05.02.



Beginnzeitkorrekturen:



10.05 Die Geschichte der Menschheit Kreuz gegen Halbmond



10.45 Die Geschichte der Menschheit Kriege und Katastrophen



11.35 Die Geschichte der Menschheit Neue Chancen



12.15 Die Geschichte der Menschheit Neue Welten und alte Kulturen



13.00 ZDF-History Der Rote Baron - Manfred von Richthofen Deutschland 2016



13.35 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Krankenakte Hitler Deutschland 2012 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



15.50 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der Putsch Deutschland 2014



16.35 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 2012



17.20 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und das Geld Deutschland 2011



18.05 ZDF-History Hitlers Wunderwaffen (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Kindheit im Dritten Reich Faszination und Verblendung



22.25 Kindheit im Dritten Reich Bomben und Verbrechen



23.10 Kindheit im Dritten Reich Trauma und Verdrängung



23.55 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitlers Familie Deutschland 2011



0.35 heute-journal



1.05 Komplizen des Bösen 1918-1923: Die alten Kämpfer Deutschland 2017



1.50 Komplizen des Bösen 1923-1928: Der lange Weg zur Macht Deutschland 2017



2.30 Komplizen des Bösen 1929-1934: Nacht über Deutschland Deutschland 2017



3.15 Komplizen des Bösen 1933-1938: Faszination und Gewalt Deutschland 2017



4.00 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1933 bis 1935: Gleichschaltung Deutschland 2008



