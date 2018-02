Baden-Baden (ots) -



Neben den Stars präsentiert SWR3 auch in diesem Jahr viele Newcomer der Comedyszene - vom 26. bis 28. April 2018 auf dem "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim. Täglich spielen ab 23:30 Uhr jeweils drei Acts ihre Stand-ups auf der Comedybühne im Dürkheimer Haus. Auftreten werden: Fee Badenius, Stefan Danziger, Cüneyt Akan, Lena Kupke, Moritz Neumeier, Marten de Wall, Tino Bomelino und Friedemann Weise. Dabei ist auch der "SWR3 Comedy Förderpreisträger" 2017 Markus Kapp. Moderiert werden die Shows von Kemal Goga.



Stand-up-Comedy, Musikkabarett und Satire Die Künstler der New Comedy Bühne und ihre Geschichten könnten unterschiedlicher nicht sein: Fee Badenius kombiniert eine große Portion Ironie mit Natürlichkeit und musikalischem Talent. Musikalisch wird es auch bei Tino Bomelino - grenzenlos lässt er seinen Gedanken freien Lauf. Als Stadtführer in Berlin gibt Stefan Danziger Einblicke in einen Alltag voller Absurditäten. Cüneyt Akan betrachtet nicht nur kulturelle Klischees, sondern erzählt auch von seinem neuen Alltag als Ehemann. Stand-up-Comedian Lena Kupke witzelt über ihre Erfahrungen mit Tinder-Beziehungen und als Englischlehrerin. Mit trockenem Humor präsentiert Marten de Wall seine Vorliebe für geistreiche Wortspiele und Friedemann Weise betrachtet "die Welt aus der Sicht von schräg hinten". Moritz Neumeier sinniert hingegen über seine Rolle als Vater und den Sinn des Lebens. Markus Kapp, Gewinner des "SWR3 Comedy Förderpreises" 2017 stellt sein neues Programm vor.



"SWR3 Comedy Festival" vor Ort, im Festivalradio oder als Livestream Die 60-minütigen Shows der New Comedy Bühne können auch an der Live-Bühne vor Ort in Bad Dürkheim sowie im Video-Livestream auf SWR3.de verfolgt werden. Wenige Restkarten gibt es noch unter der Tickethotline: 07221 300 300, SWR3service.de und bei den Reservix-Vorverkaufsstellen in Bad Dürkheim.



Comedy ist fest im Programm verankert



Bei SWR3 ist Comedy bereits seit den 1990er Jahren neben Musik und Information eines der wichtigsten Programmelemente. Seit 2007 ist Andreas Müller Comedy-Chef von SWR3 und prägt das Programm. Er ist wie das Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky nicht nur im Radio zu hören, sondern auch mit eigener Show im SWR3-Land live zu erleben.



